Поліція знайшла 30 тис. людей, яких вважали зниклими безвісти

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“З 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення рф, було близько 48 тисяч повідомлень про людей, які зникли безвісти. Всього на даний час було знайдено майже 30 тисяч людей за цими заявами. Проте, варто зазначити, що це заяви, які було подано до Нацполіції, оскільки щодо людини могли звертатись і до інших правоохоронних органів”, – сказала Альона Матвєєва, яку цитує пресслужба МВС.

Деталі

Вона зазначила, що поліція починає пошуки після отримання відповідної заяви. Інформація вноситься в ЄРДР і правоохоронці починають максимально збирати дані про людину: де зникла людина, чи це було при обстрілі, чи під час окупації. Якщо заяву подає родич зниклого безвісти, робиться ДНК-експертиза, дані якої вносяться у відповідну базу даних.

Заяви про зниклих безвісти можна подати в телефонному режимі, поштою і безпосередньо у відділках поліції.

“Подавати заяву можуть не лише родичі, це можуть бути друзі, колеги, знайомі. Обов’язково треба вказати дату та місце зникнення, хоча б приблизно, анкетні дані, дату і рік народження, особливі прикмети, номери телефонів, паспортні дані, а також контакти осіб, які можуть знати, куди могла зникнути особа”, – додала речниця МВС України.

За її словами, зниклих безвісти найбільше в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії, – це Донецька та Луганська області.

Доповнення

Протягом повномасштабного військового вторгнення росії в Україну зникли безвісти понад 15 тисяч людей.