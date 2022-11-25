З 24 лютого в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч осіб - ICMP
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Протягом повномасштабного військового вторгнення росії в Україну зникли безвісти понад 15 тисяч людей. Про це заявив представник Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP) Метью Голлідей в інтерв'ю Reuters, інформує УНН.
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«Виклики, з якими стикається Україна, величезні. Головне, зараз - це вжити всіх належних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти і померлих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають нести відповідальність», - заявив він.
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За його словами, наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в росії, розлучені зі своїми сім'ями або померли і поховані в імпровізованих могилах. Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.
Голлідей додав, що цифра у 15 000 є оптимістичною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули або зникли безвісти 25 000 осіб.
Доповнення
В Україні, станом на 2 листопада, вважаються зниклими безвісти близько семи тисяч людей.