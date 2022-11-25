С 24 февраля в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек - ICMP

Цитата

«Вызовы, с которыми сталкивается Украина, огромны. Главное сейчас - это принять все надлежащие меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и умерших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны нести ответственность», - заявил он.

Детали

По его словам, пока неизвестно, сколько людей насильственно перемещены, содержится под стражей в россии, разлучены со своими семьями или умерли и похоронены в импровизированных могилах. Процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий.

Холлидей добавил, что цифра в 15 000 оптимистичная, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам властей, погибли или пропали без вести 25 000 человек.

Дополнение

В Украине, по состоянию на 2 ноября, считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек.