С 24 февраля в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек - ICMP
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В течение полномасштабного военного вторжения россии в Украину пропали без вести более 15 тысяч человек. Об этом заявил представитель Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей в интервью Reuters, информирует УНН.
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«Вызовы, с которыми сталкивается Украина, огромны. Главное сейчас - это принять все надлежащие меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и умерших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны нести ответственность», - заявил он.
Детали
По его словам, пока неизвестно, сколько людей насильственно перемещены, содержится под стражей в россии, разлучены со своими семьями или умерли и похоронены в импровизированных могилах. Процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий.
Холлидей добавил, что цифра в 15 000 оптимистичная, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам властей, погибли или пропали без вести 25 000 человек.
Дополнение
В Украине, по состоянию на 2 ноября, считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек.