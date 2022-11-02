У Міноборони повідомили кількість людей, які вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні, станом на 2 листопада, вважаються зниклими безвісти близько семи тисяч людей. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
Вона зіслалася на інформацію отриману від уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.
"Цифра, яку він озвучував, це близько семи тисяч людей", - сказала Маляр.
Вона також закликала родичів не виставляти фото зниклих українців у соцмережах та не публікувати у відкритому доступі дані про них. Маляр пояснила, що фото людини у військовій формі може їй нашкодити, якщо вона переховується на тимчасово окупованій території і шукає способи повернутися, або перебувати в полоні у росіян як цивільна особа.
“Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що знаходиться в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує”, - повідомила Маляр.
Заступник міністра порадила родичам зниклих безвісти звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що діє при Головному управлінні розвідки.
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