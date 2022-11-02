В Минобороны сообщили количество людей, которые считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине, по состоянию на 2 ноября, считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
Она сослалась на информацию полученную от уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко.
"Цифра, которую он озвучивал, это около семи тысяч человек", – сказала Маляр.
Она также призвала родственников не выставлять фото пропавших украинцев в соцсетях и не публиковать в открытом доступе данные о них. Маляр объяснила, что фото человека в военной форме может ему навредить, если он скрывается на временно оккупированной территории и ищет способы вернуться или находиться в плену у россиян как гражданское лицо.
“Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может повредить и его жизни, и здоровью напрямую, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует”, – сообщила Маляр.
Заместитель министра посоветовала родственникам пропавших без вести обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, действующий при Главном управлении разведки.
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