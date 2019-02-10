Полиция заявила, что задержанные на Подоле не имели отношения к акции по Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Задержанные в Киеве на Подоле 9 февраля лица не имели отношения к акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга относительно вчерашних событий в Подольском управлении полиции, передает корреспондент УНН.
"Полицейские с двенадцати часов начали патрулирование. Провели десятки, даже сотни человек. Во время проверки была замечена организованная группа лиц, которая пыталась спрятать лицо", - сказал Крищенко.
По словам правоохранителя, это дало полицейским по закону основания для того, чтобы проверить их документы, провести поверхностную проверку.
"Все видели, что во время этого события ни одно лицо не заявило, что оно пришло на акцию под условным названием "Кто заказал Катю Гандзюк?". У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли с этой целью", - продолжил глава полиция Киева.
Напомним, 9 февраля в Киеве на Подоле полиция задержала группу лиц с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. Около 40 человек, некоторых с оружием, задержали при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Накануне на Контрактовой площади одновременно происходило несколько мирных мероприятий, в том числе встреча с избирателями кандидата на пост президента Украины и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".