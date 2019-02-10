Поліція заявила, що затримані на Подолі не мали стосунку до акції щодо Гандзюк

"Поліцейські з дванадцятої години почали патрулювання. Провели десятки, навіть сотні осіб. Під час перевірки була помічена організована група осіб, яка намагалась сховати обличчя", - сказав Крищенко.

За словами правоохоронця, це дало поліцейським згідно з законом підстави для того, щоб перевірити їх документи, провести поверхневу перевірку.

"Усі бачили, що під час цієї події жодна особа не заявила, що вона прийшла на акцію під умовною назвою "Хто замовив Катю Гандзюк?". У них не було символіки, атрибутики, банерів, які б указували на те, що вони прийшли із цією метою", - продовжив голова поліція Києва.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві на Подолі поліція затримала групу осіб з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом. Близько 40 людей, деяких зі зброєю, затримали при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Напередодні на Контрактовій площі одночасно відбувалося кілька мирних заходів, у тому числі зустріч із виборцями кандидата на пост президента України та акція "Хто замовив Катю Гандзюк?".