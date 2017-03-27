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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Полиция задержала похитителя маршрутки в Киеве

Полиция задержала похитителя маршрутки в Киеве

Киев • УНН

 • 14989 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Полиция сегодня задержала злоумышленника, который накануне похитил маршрутку в Киеве. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.

"Злоумышленника, похитившего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевской области был освобожден по закону Савченко", - сообщил С.Князев.

Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева 2 марта вооруженный мужчина похитил маршрутное такси и при бегстве устроил стрельбу, ранив несколько человек.

Напомним, киевские правоохранители составили фоторобот мужчины, который похитил маршрутное такси и ранил полицейского.

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