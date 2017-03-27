Полиция задержала похитителя маршрутки в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Полиция сегодня задержала злоумышленника, который накануне похитил маршрутку в Киеве. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.
"Злоумышленника, похитившего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевской области был освобожден по закону Савченко", - сообщил С.Князев.
Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева 2 марта вооруженный мужчина похитил маршрутное такси и при бегстве устроил стрельбу, ранив несколько человек.
Напомним, киевские правоохранители составили фоторобот мужчины, который похитил маршрутное такси и ранил полицейского.