Полиция задержала похитителя маршрутки в Киеве

"Злоумышленника, похитившего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевской области был освобожден по закону Савченко", - сообщил С.Князев.

Как сообщал УНН, в Днепровском районе Киева 2 марта вооруженный мужчина похитил маршрутное такси и при бегстве устроил стрельбу, ранив несколько человек.

Напомним, киевские правоохранители составили фоторобот мужчины, который похитил маршрутное такси и ранил полицейского.