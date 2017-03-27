Поліція затримала викрадача маршрутки у Києві

“Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за законом Савченко”, — повідомив С.Князєв.

Як повідомляв УНН, у Дніпровському районі Києва 2 березня озброєний чоловік викрав маршрутне таксі та при втечі влаштував стрілянину, поранивши кілька людей.

Нагадаємо, київські правоохоронці склали фоторобот чоловіка, який викрав маршрутне таксі та поранив поліцейського.