Поліція затримала викрадача маршрутки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Поліція сьогодні затримала зловмисника, який напередодні викрав маршрутку в Києві. Про це на у своєму мікроблозі у Twitter повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН.
“Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за законом Савченко”, — повідомив С.Князєв.
Як повідомляв УНН, у Дніпровському районі Києва 2 березня озброєний чоловік викрав маршрутне таксі та при втечі влаштував стрілянину, поранивши кілька людей.
Нагадаємо, київські правоохоронці склали фоторобот чоловіка, який викрав маршрутне таксі та поранив поліцейського.