Полиция задержала "минера" АЭС

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Полицейские разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании Запорожской атомной электростанции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"9 июня в 18:11 в Энергодарский отдел полиции поступила информация от неизвестного мужчины о том, что на атомной электростанции в городе Энергодар заложена взрывчатка, массой три килотонны, которая взорвется через час", - указали в полиции.

Полиция на месте провела проверку, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Полицейские установили, что ложный вызов совершил житель Запорожья 1970 года рождения. Патрульные доставили подозреваемого в Хортицкое отделение полиции", - отметили правоохранители, добавив, что он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, "минер" люксового отеля во Львове требовал за сутки вывести войска из Донбасса.

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