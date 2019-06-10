Поліція затримала "мінера" АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Поліцейські викрили чоловіка, який повідомив про замінування Запорізької атомної електростанції. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"9 червня о 18:11 до Енергодарського відділу поліції надійшла інформація від невідомого чоловіка про те, що на атомній електростанції в місті Енергодар закладена вибухівка, масою три кілотонни, яка вибухне через годину", - вказали у поліції.
Поліція на місці провела перевірку, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
"Поліцейські встановили, що хибний виклик скоїв мешканець Запоріжжя 1970 року народження. Патрульні доставили підозрюваного до Хортицького відділення поліції", - зазначили правоохоронці, додавши, що він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Нагадаємо, "мінер" люксового готелю у Львові вимагав за добу вивести війська з Донбасу.