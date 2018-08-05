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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 22704 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 83490 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119770 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166915 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152593 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Полиция задержала мужчину за изнасилование дочери больной ДЦП

Полиция задержала мужчину за изнасилование дочери больной ДЦП

Киев  •  УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Полиция задержала мужчину за изнасилование своей дочери, больной ДЦП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Вчера ночью, 4 августа, к оператору "102" позвонил молодой парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", - написал Аброськин.

Он добавил, что отец, 1978 года, полицией задержан. В ходе осмотра изъяты доказательства преступления.

Как сообщал УНН, в Одесской области Черноморские полицейские задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 8-летнего мальчика.

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