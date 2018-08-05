Полиция задержала мужчину за изнасилование дочери больной ДЦП

"Вчера ночью, 4 августа, к оператору "102" позвонил молодой парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", - написал Аброськин.



Он добавил, что отец, 1978 года, полицией задержан. В ходе осмотра изъяты доказательства преступления.



Как сообщал УНН, в Одесской области Черноморские полицейские задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 8-летнего мальчика.



