Поліція затримала чоловіка за зґвалтування доньки хворої на ДЦП

"Вчора вночі, 4 серпня, до оператора "102" зателефонував юний хлопчина та повідомив, що батько ґвалтує його 15-річну сестру, яка є інвалідом дитинства з діагнозом ДЦП", - написав Аброськін.



Він додав, що батько, 1978 року народження, поліцією затриманий. В ході огляду вилучені докази злочину.



Як повідомляв УНН, в Одеській області Чорноморські поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні насильницьких дій відносно 8-річного хлопчика.



