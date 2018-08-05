Поліція затримала чоловіка за зґвалтування доньки хворої на ДЦП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Поліція затримала чоловіка за ґвалтування своєї доньки, хворої на ДЦП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Вчора вночі, 4 серпня, до оператора "102" зателефонував юний хлопчина та повідомив, що батько ґвалтує його 15-річну сестру, яка є інвалідом дитинства з діагнозом ДЦП", - написав Аброськін.
Він додав, що батько, 1978 року народження, поліцією затриманий. В ході огляду вилучені докази злочину.
Як повідомляв УНН, в Одеській області Чорноморські поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні насильницьких дій відносно 8-річного хлопчика.