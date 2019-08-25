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Полиция Запорожья расследует драку между несовершеннолетними девушками

Полиция Запорожья расследует драку между несовершеннолетними девушками

Киев  •  УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Запорожье произошла драка между несовершеннолетними девушками. Кроме того, у одной из них украли мобильный телефон. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

"Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего в Шевченковском районе Запорожья, когда во время драки между несовершеннолетними девушками у одной из них исчез мобильный телефон. Открытые уголовные производства", - говорится в сообщении.

Заявление в полицию 23 августа около 23:45 написала бабушка девочки 2006 года рождения. По ее словам внучку избили и украли у нее мобильный телефон.

"Во время проверки полицейские установили, что в 19:30 по улице Волшебной в городе Запорожье несовершеннолетний встретилась с друзьями. Во время отдыха между ней и знакомой возник конфликт. Девушки вдвоем отошли недалеко, чтобы выяснить отношения, после чего ссора переросла в драку. Впоследствии участница конфликта обнаружила пропажу телефона", - говорится в сообщении.

В нанесении телесных повреждений подозревается девушка 2003 года рождения, жительница Запорожья. Устанавливаются обстоятельства происшествия и опрашиваются свидетели. Устанавливаются местонахождение телефона и лица, причастного к преступлению.

Открыты уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье полицейские разыскивают несовершеннолетнюю , которая оставила школу-интернат в городе Бердянск и исчезла.

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