Поліція Запоріжжя розслідує бійку між неповнолітніми дівчатами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Запоріжжі сталася бійка між неповнолітніми дівчатами. Крім того у однієї з них викрали мобільний телефон. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
"Працівники поліції встановлюють обставини події, що склалася у Шевченківському районі Запоріжжя, коли під час бійки між неповнолітніми дівчатами у однієї з них зник мобільний телефон. Відкриті кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.
Заяву в поліцію 23 серпня близько 23:45 написала бабуся дівчинки 2006 року народження. За її словами онуку побили та викрали мобільний телефон.
"Під час перевірки поліцейські встановили, що о 19:30 по вулиці Чарівній в місті Запоріжжя неповнолітня зустрілася з друзями. Під час відпочинку між нею та знайомою виник конфлікт. Дівчата удвох відійшли неподалік, щоб з’ясувати стосунки, після чого сварка переросла у бійку. Згодом учасниця конфлікту виявила зникнення телефону", - йдеться в повідомленні.
У нанесенні тілесних ушкоджень підозрюється дівчина 2003 року народження, мешканка Запоріжжя. Наразі встановлюються обставини події та опитуються свідки. Встановлюються місцезнаходження телефону та особи, причетної до злочину.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 125 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські розшукують неповнолітню, яка залишила школу-інтернат в місті Бердянськ та зникла.