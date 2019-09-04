Полиция установила личность убитой в херсонском гидропарке женщины

Убитой оказалась местная жительница 1983 года рождения. Также на теле покойной не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки.

Кроме того, по предварительной информации, женщина была изнасилована.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, вчера на берегу водоема в гидропарке в Херсоне было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.