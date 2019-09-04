Полиция установила личность убитой в херсонском гидропарке женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция установила личность женщины, тело которой обнаружили вчера, 3 сентября, на территории гидропарка в Херсоне. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Убитой оказалась местная жительница 1983 года рождения. Также на теле покойной не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки.
Кроме того, по предварительной информации, женщина была изнасилована.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, вчера на берегу водоема в гидропарке в Херсоне было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.