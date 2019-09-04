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Поліція встановила особу вбитої у херсонському гідропарку жінки

Київ • УНН

 • 30745 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція встановила особу жінки, тіло якої виявили вчора, 3 вересня, на території гідропарку в Херсоні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Вбитою виявилася місцева жителька 1983 року народження. Також на тілі покійної щонайменше 5 колото-різаних ран в області шиї та грудної клітини.

Крім того, за попередньою інформацією, жінку було зґвалтовано.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, вчора на березі водойми у гідропарку в Херсоні було виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

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