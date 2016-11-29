Полиция спасла женщину, что прыгнула с моста в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Полтаве патрульные спасли женщину, которая сорвалась с моста в реку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
Сегодня, 29 ноября, около 13:00 в Полтаве по улице Мира с моста возле Южного вокзала совалась 41-летняя женщина.
Событие увидел один из сотрудников патрульной полиции, немедленно сообщил об этом дежурную часть. Несколько ближайших экипажей немедленно прибыли и бросились на помощь пострадавшей. Стражи порядка взяли лодку и вытащили женщину на берег.
Как удалось выяснить инспекторам, жительница Полтавского района пыталась совершить самоубийство. Спасенную женщину госпитализировали.