Полиция спасла женщину, что прыгнула с моста в Полтаве

Сегодня, 29 ноября, около 13:00 в Полтаве по улице Мира с моста возле Южного вокзала совалась 41-летняя женщина.

Событие увидел один из сотрудников патрульной полиции, немедленно сообщил об этом дежурную часть. Несколько ближайших экипажей немедленно прибыли и бросились на помощь пострадавшей. Стражи порядка взяли лодку и вытащили женщину на берег.

Как удалось выяснить инспекторам, жительница Полтавского района пыталась совершить самоубийство. Спасенную женщину госпитализировали.