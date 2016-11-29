Поліція врятувала жінку, що стрибнула з мосту в Полтаві

Сьогодні, 29 листопада, близько 13:00 у Полтаві по вулиці Миру із мосту поблизу Південного вокзалу зірвалася 41-річна жінка.

Подію побачив один із працівників патрульної поліції, який негайно повідомив про це чергову частину. Декілька найближчих екіпажів негайно прибули та кинулися на допомогу потерпілій. Охоронці порядку взяли човен та витягли жінку на берег.

Як вдалося з’ясувати інспекторам, жителька Полтавського району намагалася вчинити самогубство. Врятовану жінку госпіталізували.