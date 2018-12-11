Полиция обнаружила контрабанду наркотиков на около двух миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Одессе полиция обнаружила деятельность международной группы наркоторговцев с миллионными сделками, передает УНН со ссылкой на Департамент противодействия наркопреступности области.
"Работники Департамента противодействия наркопреступности совместно с представителями Главного следственного управления под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины разоблачили организованную группу наркодельцов. Установлено, что задержанные причастны к контрабандной поставке из Западной Европы и реализации на территории Украины крупных партий наркотических средств и психотропных", - говорится в сообщении.
Преступниками оказались пять жителей Одесской области от 36 до 39 лет. Организовывал группу гражданин Израиля, некоторое время проживал в разных странах ЕС. Наркоторговец организовал незаконный канал поставки с помощью налаженных связей в мире наркобизнеса. Он поставлял в крупных размерах, из стран Европы в Украину: кокаин, МДМА (экстази - ред.).
Члены группы осуществляли сбыт наркотиков и психотропных по всей территории государства. Они встречались с покупателями в ресторанах, предварительно скрыто следили за потенциальными клиентами.
Для того, чтобы выявить злоумышленников, оперативными работниками было проведено несколько этапов закупок и более десятка санкционированных обысков по месту жительства преступников и их автомобилей.
"В результате спецоперации по задержанию наркодельцов, проведенной при участии спецподразделения "ТОР "Департамента патрульной полиции и работников Главного управления Национальной полиции в Одесской области, у членов группы изъято более 1,5 тыс. Таблеток "Экстази", 500 г кокаина, 200 г амфетамина, а также более 2 кг отборочного каннабиса элитных сортов", - сообщили в департаменте.
Сумма изъятых наркотиков и психотропных по ценам черного рынка составляет около двух миллионов гривен. Кроме того, было изъято травматические пистолеты с патронами, ножи, газовые баллончики и автомобили представительского класса.
Всем участникам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, полицейскими было раскрыто преступную группу в количестве семи человек, которая с помощью поддельных документов получала рецепты на наркосодержащие таблетки.