Рівняни збували наркотики до приватного медзакладу столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліцейськими було викрито злочинну групу у кількості семи чоловік, яка за допомогою підроблених документів отримувала рецепти на нарковмісні таблетки. Передає УНН з посиланням на Національну поліцію України.
"За підробленими документами семеро рівнян у рамках програми замісної підтримувальної терапії отримували рецепти на наркотичні речовини та в подальшому продавали їх наркозалежним. Діяльність групи, яка збула близько десяти тисяч нарковмісних таблеток, викрили поліцейські", - йдеться у повідомленні.
Оперативниками було встановлено, що п’ятеро рівнян із групи налагодили "співпрацю" зі столичним приватним медзакладом, який було визначено для проведення замісної терапії. 41-річна лікарка медзакладу виписувала рецепти на наркотичний засіб "бупренорфін", за що отримувала грошову винагороду. У результаті кожен із п’яти "пацієнтів" отримав право придбати в аптеці 80 пігулок препарату.
До складу злочинної групи входило четверо чоловіків та три жінки віком від 26-ти до 49-ти років.
"Злочинною діяльністю рівняни займалися упродовж шести місяців. За цей час вони доставили у Рівне близько 10 тисяч пігулок із вмістом наркотичного засобу "бупренорфін". Орієнтовна вартість таблеток за цінами "чорного ринку" становить понад 1 мільйон 200 тисяч гривень", - зазначив т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області Євген Джигар.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання усіх учасників групи та у приватному медзакладі Києва в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
"Оперативниками було вилучено близько 600 таблеток "бупренорфіну", два кілограми марихуани, сильнодіючі лікарські засоби, документацію та чеки на придбані наркотики", - додали у відомстві.
Наразі тривають слідчі дії відносно 41-річної лікарки. П’ятьом учасника організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчинені злочину.
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