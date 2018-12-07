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Жители Ровно сбывали наркотики в частное медучреждение столицы

Киев • УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полицейскими была разоблачена преступная группа в количестве семи человек, которая с помощью поддельных документов получала рецепты на наркосодержащие таблетки. Передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Жители Ровно сбывали наркотики в частное медучреждение столицы

"По поддельным документам семь жителей Ровно в рамках программы заместительной поддерживающей терапии получали рецепты на наркотические вещества и в дальнейшем продавали их наркозависимым. Деятельность группы, которая сбыла около десяти тысяч наркосодержащих таблеток, разоблачили полицейские", - говорится в сообщении.

Оперативниками было установлено, что пятеро жителей Ровно из группы наладили "сотрудничество" со столичным частным медучреждением, которое было определено для проведения заместительной терапии. 41-летняя врач медучреждения выписывала рецепты на наркотическое средство "бупренорфин", за что получала денежное вознаграждение. В результате каждый из пяти "пациентов" получил право приобрести в аптеке 80 таблеток препарата.

В состав преступной группы входило четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26-ти до 49-ти лет.

"Преступной деятельностью жители занимались в течение шести месяцев. За это время они доставили в Ровно около 10 тысяч таблеток с содержанием наркотического средства" бупренорфин ". Ориентировочная стоимость таблеток по ценам "черного рынка" составляет более 1 миллиона 200 тысяч гривен", - отметил  в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Ровенской области Евгений Джигар.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства всех участников группы и в частном медучреждении Киева в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

"Оперативниками было изъято около 600 таблеток "бупренорфина ", два килограмма марихуаны, сильнодействующие лекарственные средства, документацию и чеки на приобретенные наркотики", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжаются следственные действия в отношении врача. Пяти участника организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Украине временно заборонилиреализацию и применения лекарственного средства "Эспумизан".

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