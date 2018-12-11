Поліція виявила контрабанду наркотиків на близько два мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Одесі поліція виявила діяльність міжнародної групи групи наркоторговців з мільйонними оборудками, передає УНН з посиланням на департамент протидії наркозлочинності області.
"Працівники Департаменту протидії наркозлочинності спільно з представниками Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили організовану групу наркоділків. Встановлено, що затримані причетні до контрабандного постачання із Західної Європи та реалізації на території України великих партій наркотичних засобів і психотропів", - йдеться у повідомленні.
Злочинцями виявились пять жителів Одещини від 36 до 39 років. Організовував групу громадянин Ізраїлю, який певний час проживав у різних країнах ЄС. Злочинник організував незаконний канал постачання за допомогою налагоджених зав’язків у світі наркобізнесу. Він постачав, у великих розмірах, з країн Європи до України: кокаїн, МДМА (екстазі – ред.).
Члени групи здійснювали збут наркотиків і психотропів по всій території держави. Вони зустрічались з покупцями у ресторанах, попередньо приховано стеживши за потенційними клієнтами.
Для того, щоб виявити зловмисників, оперативними працівниками було проведено декілька етапів закупок та понад десяток санкціонованих обшуків за місцем проживання злочинців та їх автомобілів.
"У результаті спецоперації із затримання наркоділків, здійсненої за участі спецпідрозділу "ТОР" Департаменту патрульної поліції та працівників Головного управління Національної поліції в Одеській області, у членів групи вилучено понад 1,5 тис. пігулок "Екстазі", 500 г кокаїну, 200 г амфетаміну, а також понад 2 кг відбірного канабісу елітних сортів" – повідомили у департаменті.
Сума вилучених наркотиків та психотропів, за цінами чорного ринку, становить близько двох мільйонів гривень. Крім того, було вилучено травматичні пістолети з набоями, ножі, газові балончики та автомобілі представницького класу.
Всім учасникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно із законодавством правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліцейськими було викрито злочинну групу у кількості семи чоловік, яка за допомогою підроблених документів отримувала рецепти на нарковмісні таблетки.