Полиция изъяла у активистов возле памятника Ватутину лестницу

"Когда активисты пытались совершать активные действия, полиции оттеснила их, орудие (лестницу - ред.) мы изъяли. Я думаю мы (ее - ред.) вернем, она не запрещена, руководителю этой общественной организации (ОУН - ред.)", - рассказал А.Крищенко.

Кроме того, правоохранитель объяснил, что памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года, который пытались повредить активисты, является "братской могилой, и там есть захоронения".

"Законом о декоммунизации сказано, что нельзя там сносить. Я как руководитель Нацполиции по этому памятнику и памятнику на Арсенальной площади поднял вопрос перед Киевсоветом, КГГА, чтобы приняли какие-то решения - или перенесли, или другим способом (решили этот вопрос - ред.)", - резюмировал А.Крищенко.

Как сообщал УНН, в столичном Мариинском парке представители националистических организаций собирались повредить советские памятники, в том числе памятник генералу советской армии Николаю Ватутину.