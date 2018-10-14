Полиция изъяла у активистов возле памятника Ватутину лестницу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Во время акции представителей националистического движения в Мариинском парке, правоохранители изъяли лестницу. Об этом во время брифинга заявил начальник Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Когда активисты пытались совершать активные действия, полиции оттеснила их, орудие (лестницу - ред.) мы изъяли. Я думаю мы (ее - ред.) вернем, она не запрещена, руководителю этой общественной организации (ОУН - ред.)", - рассказал А.Крищенко.
Кроме того, правоохранитель объяснил, что памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года, который пытались повредить активисты, является "братской могилой, и там есть захоронения".
"Законом о декоммунизации сказано, что нельзя там сносить. Я как руководитель Нацполиции по этому памятнику и памятнику на Арсенальной площади поднял вопрос перед Киевсоветом, КГГА, чтобы приняли какие-то решения - или перенесли, или другим способом (решили этот вопрос - ред.)", - резюмировал А.Крищенко.
Как сообщал УНН, в столичном Мариинском парке представители националистических организаций собирались повредить советские памятники, в том числе памятник генералу советской армии Николаю Ватутину.