У Маріїнському парку націоналісти збираються пошкодити радянські пам'ятники

Як зазначається на сторінці Facebook організації ОУН, активісти збираються “максимально пошкодити совєтських ідолів”.

“...Йдемо до Маріїнського парку, щоби максимально пошкодити совєтських ідолів — арсенальского більшовика-заколотника та окупанта Ватутіна. Всіх запрошую, бо з поліції вже телефонували багато разів і просили цього не робити”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на цей час на місці події перебувають правоохоронці, які просять активістів не чинити протиправні дії.

У активістів в руках металеві драбини, кувалди та мотузки.

Як повідомляв УНН, 13 квітня 2018 року у Києві під час сутички біля пам'ятника Ватутіну в Києві літня жінка отримала опік очей.