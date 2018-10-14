У Маріїнському парку націоналісти збираються пошкодити радянські пам'ятники
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У столичному Маріїнському парку націоналістичних організацій збираються пошкодити радянські пам’ятники, повідомляє кореспондент УНН.
Як зазначається на сторінці Facebook організації ОУН, активісти збираються “максимально пошкодити совєтських ідолів”.
“...Йдемо до Маріїнського парку, щоби максимально пошкодити совєтських ідолів — арсенальского більшовика-заколотника та окупанта Ватутіна. Всіх запрошую, бо з поліції вже телефонували багато разів і просили цього не робити”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, на цей час на місці події перебувають правоохоронці, які просять активістів не чинити протиправні дії.
У активістів в руках металеві драбини, кувалди та мотузки.
Як повідомляв УНН, 13 квітня 2018 року у Києві під час сутички біля пам'ятника Ватутіну в Києві літня жінка отримала опік очей.