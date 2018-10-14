В Мариинском парке националисты собираются повредить советские памятники
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В столичном Мариинском парке националистических организаций собираются повредить советские памятники, сообщает корреспондент УНН.
Как отмечается на странице Facebook организации ОУН, активисты собираются "максимально повредить советских идолов".
"...Идем в Мариинский парк, чтобы максимально повредить советских идолов - арсенальского большевика-мятежника и оккупанта Ватутина. Всех приглашаю, потому что из полиции уже звонили много раз и просили этого не делать", - говорится в сообщении.
Отметим, в настоящее время на месте происшествия находятся правоохранители, которые просят активистов не делать противоправные действия.
У активистов в руках металлические лестницы, кувалды и веревки.
Как сообщал УНН, 13 апреля 2018 года в Киеве во время стычки возле памятника Ватутину в Киеве пожилая женщина получила ожог глаз.