Поліція вилучила в активістів біля пам'ятника Ватутіну драбину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Під час акції представників націоналістичного руху у Маріїнському парку, правоохоронці вилучили драбину. Про це під час брифінгу заявив начальник Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Коли активісти намагались вчиняти активні дії, поліції відтіснила їх, знаряддя (драбину — ред.) ми вилучили. Я думаю ми (її — ред.) вернемо, вона не заборонена, керівнику цієї громадської організації (ОУН — ред.)”, — розповів А.Крищенко.
Крім того, правоохоронець пояснив, що пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року, який намагались пошкодити активісти, є “братською могилою, і там є поховання”.
“Законом про декомунізацію сказано, що не можна там зносити. Я як керівник Нацполіції по цьому пам’ятнику та пам’ятнику на Арсенальній площі підняв питання перед Київрадою, КМДА, щоб прийняли якісь рішення — або перенесли, або в інший спосіб (вирішили це питання — ред.)”, — резюмував А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, у столичному Маріїнському парку представники націоналістичних організацій збиралися пошкодити радянські пам’ятники, зокрема пам'ятник генералу радянської армії Миколі Ватутіну.