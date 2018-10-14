Поліція вилучила в активістів біля пам'ятника Ватутіну драбину

“Коли активісти намагались вчиняти активні дії, поліції відтіснила їх, знаряддя (драбину — ред.) ми вилучили. Я думаю ми (її — ред.) вернемо, вона не заборонена, керівнику цієї громадської організації (ОУН — ред.)”, — розповів А.Крищенко.

Крім того, правоохоронець пояснив, що пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року, який намагались пошкодити активісти, є “братською могилою, і там є поховання”.

“Законом про декомунізацію сказано, що не можна там зносити. Я як керівник Нацполіції по цьому пам’ятнику та пам’ятнику на Арсенальній площі підняв питання перед Київрадою, КМДА, щоб прийняли якісь рішення — або перенесли, або в інший спосіб (вирішили це питання — ред.)”, — резюмував А.Крищенко.

Як повідомляв УНН, у столичному Маріїнському парку представники націоналістичних організацій збиралися пошкодити радянські пам’ятники, зокрема пам'ятник генералу радянської армії Миколі Ватутіну.