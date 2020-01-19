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Полиция отпустила задержанных в Киеве во время акции протеста "против ультраправого насилия"

Киев • УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Правоохранители отпустили задержанных во время акции протеста "против ультраправого насилия", когда они забросали участников петардами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Полиция отпустила задержанных в Киеве во время акции протеста "против ультраправого насилия"

"После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади во время акции протеста "против ультраправого насилия" неизвестные забросали участников петардами. В ситуацию вмешалась полиция. Как сообщили в ГУНП в Киеве, в отделение доставили более 10 человек.

Отметим, что ранее представители общественных и социальных инициатив анонсировали на 19 января акцию протеста "против ультраправого насилия".

Организаторы указывали, что "правозащитники, журналисты и антифашисты выйдут на улицу, чтобы почтить память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых в этот день 11 лет назад российскими неонацистами".

Однако после завершения мероприятия группа неизвестных забросала активистов петардами.

"Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявки, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулера, в настоящее время группа неизвестных бросили в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции одиннадцать граждан", - сообщили в полиции.

Указано, что после выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

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