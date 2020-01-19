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Поліція відпустила затриманих у Києві під час акції протесту “проти ультраправого насильства”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Правоохоронці відпустили затриманих осіб під час акції протесту “проти ультраправого насильства”, коли вони закидали учасників петардами. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.

Поліція відпустила затриманих у Києві під час акції протесту “проти ультраправого насильства”

"Після з’ясування усіх обставин та відібраних пояснень правоохоронці відпустили затриманих осіб. За вчинення правопорушень відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві на Михайлівській площі під час акції протесту “проти ультраправого насильства” невідомі закидали учасників петардами. У ситуацію втрутилась поліція. Як повідомили у ГУНП у Києві, до відділку доправили більше 10 осіб.

Відзначимо, що раніше представники громадських та соціальних ініціатив анонсували на 19 січня акцію протесту “проти ультраправого насильства”.

Організатори вказували, що “правозахисники, журналісти та антифашисти вийдуть на вулицю, аби вшанувати пам’ять Станіслава Маркелова та Анастасії Бабурової, вбитих у цей день 11 років тому російськими неонацистами”.

Проте після завершення заходу група невідомих закидала активістів петардами.

“Сьогодні на Михайлівській площі столиці, відповідно до раніше поданої заявки, відбулася акція. Після закінчення акції учасники йшли до фунікулеру, у цей час група невідомих кинули в них декілька петард. У результаті правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції одинадцять громадян”, — повідомили у поліції.

Вказано, що після з’ясування усіх обставин їхнім діям буде надана правова оцінка.

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