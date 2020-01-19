У центрі Києва невідомі закидали петардами учасників акції: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві на Михайлівській площі під час акції протесту “проти ультраправого насильства” невідомі закидали учасників петардами. У ситуацію втрутилась поліція. Як повідомили у ГУНП у Києві, до відділку доправили більше 10 осіб, передає УНН.
Відзначимо, що раніше представники громадських та соціальних ініціатив анонсували на 19 січня акцію протесту “проти ультраправого насильства”.
Організатори вказували, що “правозахисники, журналісти та антифашисти вийдуть на вулицю, аби вшанувати пам’ять Станіслава Маркелова та Анастасії Бабурової, вбитих у цей день 11 років тому російськими неонацистами”.
Проте після завершення заходу група невідомих закидала активістів петардами.
“Сьогодні на Михайлівській площі столиці, відповідно до раніше поданої заявки, відбулася акція. Після закінчення акції учасники йшли до фунікулеру, у цей час група невідомих кинули в них декілька петард. У результаті правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції одинадцять громадян”, — повідомили у поліції.
Вказано, що після з’ясування усіх обставин їхнім діям буде надана правова оцінка.
Нагадаємо, у Києві за протиправні дії під час акції з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей поліцейські затримали шістьох осіб.