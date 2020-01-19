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В центре Киева неизвестные забросали петардами участников акции: что известно

Киев • УНН

 • 23449 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве на Михайловской площади во время акции протеста "против ультраправого насилия" неизвестные забросали участников петардами. В ситуацию вмешалась полиция. Как сообщили в ГУНП в Киеве, в отделение доставили более 10 человек, передает УНН.

В центре Киева неизвестные забросали петардами участников акции: что известно

Отметим, что ранее представители общественных и социальных инициатив анонсировали на 19 января акцию протеста "против ультраправого насилия".

Организаторы указывали, что "правозащитники, журналисты и антифашисты выйдут на улицу, чтобы почтить память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых в этот день 11 лет назад российскими неонацистами".

Однако после завершения мероприятия группа неизвестных забросала активистов петардами.

"Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявки, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в то же время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции одиннадцать граждан", - сообщили в полиции.

Указано, что после выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, в Киеве за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей полицейские задержали шесть человек.

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