Противники Транс-маршу влаштували штовханину з поліцією: затримали шістьох

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві за протиправні дії під час акції з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей поліцейські затримали шістьох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час акції з метою вшанування пам’яті трансгендерних людей, працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки у центральній частині міста.

"Під час проведення акції противники заходу намагалися прорвати поліцейський кордон, аби завадити проведенню ходи, та влаштували штовханину з правоохоронцями. За протиправні дії поліцейські затримали шістьох найбільш активних громадян та доставили до територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після з’ясування усіх обставин їхнім діям буде надана правова оцінка.

Нагадаємо, у Києві закидали яйцями учасників Транс-маршу.

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