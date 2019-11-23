Противники Транс-марша устроили потасовку с полицией: задержали шестерых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей полицейские задержали шестерых человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщается, что для обеспечения общественной безопасности и порядка во время акции с целью чествования памяти трансгендерных людей, работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центральной части города.
"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.
Напомним, в Киеве забросали яйцами участников Транс-марша.