Противники Транс-марша устроили потасовку с полицией: задержали шестерых

Сообщается, что для обеспечения общественной безопасности и порядка во время акции с целью чествования памяти трансгендерных людей, работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центральной части города.

"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, в Киеве забросали яйцами участников Транс-марша.