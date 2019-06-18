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Полиция открыла 21 производство относительно нарушения избирательного законодательства

Киев • УНН

 • 13216 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала предвыборной кампании перед выборами в Верховную Раду полиция расследует 21 уголовное производство относительно нарушения избирательного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МВД.

Полиция открыла 21 производство относительно нарушения избирательного законодательства

За прошедшие сутки, 17 июня, в полицию поступило 5 сообщений о нарушениях в избирательном процессе - два в Донецкой, по одному в Днепропетровской, Харьковской областях и в городе Харькове.

Кроме того, 16 июня в полицию поступило 12 сообщений о нарушении избирательного законодательства - четыре в Ивано-Франковской области, по два в Херсонской и Харьковской областях, по одному в Винницкой, Днепропетровской, Черкасской областях и городе Харькове.

В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 145 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 21 уголовное производство.

Также по факту нарушения избирательного законодательства в Херсонской области составлено два административных протокола по статье 212-13 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже).

Напомним, полицию через выборы переведут на усиленный режим с 15 июля.

Украинские Национальные Новости

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