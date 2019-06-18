Поліція відкрила 21 провадження щодо порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. З початку передвиборчої кампанії перед виборами до Верховної Ради поліція розслідує 21 кримінальне провадження щодо порушення виборчого законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МВС.
За минулу добу, 17 червня, до поліції надійшло 5 повідомлень щодо порушень у виборчому процесі – два у Донецькій, по одному у Дніпропетровській, Харківській областях та у місті Харкові.
Крім того, 16 червня до поліції надійшло 12 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства – чотири в Івано-Франківській області, по два у Херсонській та Харківській областях, по одному у Вінницькій, Дніпропетровській, Черкаській областях та місті Харкові.
Загалом, з 24 травня, з початку кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради, до поліції надійшло 145 повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 21 кримінальне провадження.
Також за фактом порушення виборчого законодавства в Херсонській області складено два адміністративних протоколи за статтею 212-13 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без даних про тираж).
Нагадаємо, поліцію через вибори переведуть на посилений режим з 15 липня.