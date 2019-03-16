Полиция: в Полтаве была попытка провокации конфликта с правоохранителями, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция заявила, что в центре Полтавы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.
"Около 14:00 в центре города Полтава агрессивно настроенная группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра Н. В. Гоголя. В результате провокации пострадал один гражданский человек", - говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что с целью недопущения обострения ситуации, "полиция пресекла противоправную деятельность радикальной группы".
Сейчас правоохранители устанавливают личности молодых и выясняют все обстоятельства их поведения.
Напомним, сегодня в полтавской области с визитом находится Президент Украины Петр Порошенко. Сегодня он там заявил, что подписал указ об увольнении председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.