Поліція: у Полтаві була спроба провокації конфлікту з правоохоронцями, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція заявила, що у центрі Полтави група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Полтавської області, передає УНН.
"Близько 14:00 у центрі міста Полтава агресивно налаштована група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт із працівниками поліції, які несли службу з охорони публічної безпеки й порядку на площі біля театру М.В. Гоголя. Унаслідок провокації постраждала одна цивільна людина", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
Зазначається, що з метою недопущення загострення ситуації, "поліція припинила протиправну діяльність радикальної групи".
Наразі правоохоронці встановлюють особи молодиків та з'ясовують всі обставини їхньої поведінки.
Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині з візитом перебуває Президент України Петро Порошенко. Сьогодні він там заявив, що підписав указ про звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка.