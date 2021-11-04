Полиция и представители ОТГ рассказали, как именно работает полицейский офицер общины

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“Полицейский офицер общины — это офицер, который проживает на территории общины и хорошо понимает, кому нужна помощь и поддержка. Сейчас 755 полицейских офицеров общины обслуживают 440 территориальных общин, охватывают 23 региона, еще 220 офицеров проходят обучение. Уменьшить количество тяжких и особо преступлений в объединенных общинах удалось благодаря запуску проекта "Полицейский офицер громады”, — рассказал руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, территориальная община не должна оставаться в стороне в реализации этого проекта, ведь это безопасность граждан.

“Мы готовы обеспечить общины качественно подготовленными кадрами. От территориальных общин просим не много — обустроить полицейскую станцию, выделить средства на приобретение топлива для служебных автомобилей, потому что это необходимость, и, конечно, обеспечить ПОГа канцелярскими принадлежностями. Это необходимый минимум. Конечно, по возможности община должна обеспечить офицера жильем”, — отметил он.

Председатель Песочинской территориальной общины Харьковской области Олег Чернобай поделился опытом запуска проекта “полицейский офицер общины”.

“У нас были определенные сомнения относительно проекта "Полицейский офицер общины“. Однако, мы их отвергли, потому что у жителей нашей общины был один запрос — безопасная среда. Поэтому, во время того, как полицейские проходили подготовку в Харькове, наша община позаботилась о месте, где будут проходить службу офицеры. Мы оборудовали помещение всем необходимым, провели там ремонт. А уже в январе 2020 года четыре полицейских офицера общины начали работать. Это новый образец правоохранителя. Мы увидели, что это та доступность, которой никогда не было”, — подчеркнул он.

Председатель Песочинской территориальной общины отметил, что до внедрения этого проекта ближайший отдел был в 20 километрах. А сейчас 24/7 полицейский офицер работает с общиной. Вскоре община увеличит количество офицеров.

Полицейский офицер общины Андрей Шаповалов рассказал о работе в проекте “Полицейский офицер общины”.

“Первым вызовом было сломать стереотипы о полицейском среди населения. Мы должны были доказать людям, что наша задача — это обеспечение их безопасности и помощь им 24/7. Хочу поделиться с вами тремя проектами, которые мы воплотили в жизнь. Система видеонаблюдения "Безопасный город“. Сейчас на 50 квадратных километрах 250 камер, которые распознают государственные номерные знаки автомобилей, вращаются на 360° и снимают на расстоянии до 4 километров. Интернет-сообщество "Чужой в общине“. Это активная группа полицейских и жильцов в мессенджере. Такой инструмент обмена информацией позволяет выявлять правонарушителей, неизвестных лиц на территории общины. Участниками чата являются полицейские офицеры общин, которые оперативно реагируют на сообщения, проверяют информацию и принимают меры”, - отметил офицер.

Он добавил, что полицейские, работающие в общине, поместили в Телеграм-бот информацию о полицейских офицерах каждой общины Харьковской области. Это — для того, чтобы каждый, кто живет в общине, или является ее гостем, знал, к кому можно обратиться в случае необходимости.

Контекст

Проект “Полицейский офицер общины” официально стартовал в мае 2019 года. Тогда службу начали 34 офицера в 22 территориальных общинах. Сейчас количество таких полицейских превышает 700 человек и они следят за безопасностью в общинах в большинстве областей Украины. Министр внутренних дел Денис Монатирський сообщил, что планирует втрое увеличить количество офицеров общин. Полицейские общины призваны следить за безопасностью в общине в тесном сотрудничестве с ее жителями.