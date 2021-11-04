Поліція та представники ОТГ розповіли, як саме працює поліцейський офіцер громади

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“Поліцейський офіцер громади — це офіцер, який проживає на території громади і добре розуміє, кому потрібна допомога та підтримка. Нині 755 поліцейських офіцерів громади обслуговують 440 територіальних громад, охоплюють 23 регіони, ще 220 офіцерів проходять навчання. Зменшити кількість тяжких та особливо злочинів в об’єднаних громадах вдалося завдяки запуску проекту "Поліцейський офіцер громади“”, — розповів керівник Нацполіції України Ігор Клименко.

За словами очільника Нацполіції, територіальна громада не має лишатися осторонь у реалізації цього проекту, адже це безпека громадян.

“Ми готові забезпечити громади якісно підготовленими кадрами. Від територіальних громад просимо не багато — облаштувати поліцейську станцію, виділити кошти на придбання палива для службових автомобілів, бо це необхідність, і, звичайно, забезпечити ПОГа канцелярським приладдям. Це необхідний мінімум. Звісно, по можливості громада має забезпечити офіцера житлом”, — зазначив він.

Голова Пісочинської територіальної громади Харківської області Олег Чернобай поділився досвідом запуску проекту “Поліцейський офіцер громади”.

“В нас були певні сумніви щодо проекту "Поліцейський офіцер громади“. Однак, ми їх відкинули, бо у мешканців нашої громади був один запит — безпечне середовище. Тому, під час того, як поліцейські проходили підготовку у Харкові, наша громада попіклувалася про місце, де будуть проходити службу офіцери. Ми обладнали приміщення всім необхідним, провели там ремонт. А вже у січні 2020 року чотири поліцейських офіцери громади почали працювати. Це новий зразок правоохоронця. Ми побачили, що це та доступність, якої ніколи не було”, — наголосив він.

Голова Пісочинської територіальної громади зазначив, що до впровадження цього проекту найближчий відділ був за 20 кілометрів. А зараз 24/7 поліцейський офіцер працює з громадою. Невдовзі громада збільшить кількість офіцерів.

Поліцейський офіцер громади Андрій Шаповалов розповів про роботу у проекті “Поліцейський офіцер громади”.

“Першим викликом було зламати стереотипи про поліцейського серед населення. Ми мали довести людям, що наше завдання — це забезпечення їхньої безпеки та допомога їм 24/7. Хочу поділитися з вами трьома проектами, які ми втілили в життя. Система відеоспостереження "Безпечне місто“. Зараз на 50 квадратних кілометрах 250 камер, що розпізнають державні номерні знаки автомобілей, обертаються на 360° та знімають на відстані до 4 кілометрів. Інтернет-спільнота "Чужий у громаді“. Це активна група поліцейських і мешканців в мессенджері. Такий інструмент обміну інформацією дозволяє виявляти правопорушників, невідомих осіб на території громади. Учасниками чату являються поліцейські офіцери громад, які оперативно реагують на повідомлення, перевіряють інформацію та вживають заходи”, - зазначив офіцер.

Він додав, що поліцейські, які працюють у громаді, помістили в Телеграм-бот інформацію про поліцейських офіцерів кожної громади Харківської області. Це — для того, щоб кожен, хто живе в громаді, або є її гостем, знав до кого можна звернутись у разі потреби.

Контекст

Проект “Поліцейський офіцер громади” офіційно стартував у травні 2019 року. Тоді службу розпочали 34 офіцери у 22 територіальних громадах. Наразі кількість таких поліцейських перевищує 700 осіб і вони стежать за безпекою у громадах в більшості областей України. Міністр внутрішніх справ Денис Монатирський повідомив, що планує втричі збільшити кількість офіцерів громад. Поліцейські громади покликані стежити за безпекою в громаді у тісній співпраці з її жителями.