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Кількість поліцейських офіцерів громади буде збільшено втричі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проголосив за мету у наступному році збільшити втричі склад поліцейських офіцерів громад в межах проекту “Поліцейський офіцер громади”. Про це він заявив під час форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.

Кількість поліцейських офіцерів громади буде збільшено втричі

Цитата:

“Ми плануємо втричі збільшити наступного року кількість офіцерів громади і довести до 2 тисяч поліцейських. Нашою метою є, щоб в кожній територіальній громаді був відповідний поліцейський офіцер громади. Де великі громади, такого офіцера має отримати кожен старостинський округ в перспективі”, - заявив міністр.

За словами Монастирського, ініціатива розроблена в межах проекту “Поліцейський офіцер громади”. Він додав, що за вимірами довіра до поліцейських офіцерів має бути понад 70%. Монастирський наголосив, що МВС ставить це основною метою роботи, яка наступного року має бути реалізована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський заявив, що МВС вимагатиме у держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським

Відзначимо, що поліцейські громади також є частиною Community Policing.

Довідка

Community Policing — це постійна взаємодія правоохоронців з населенням та місцевою владою заради підвищення рівня безпеки на місцях.

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