Кількість поліцейських офіцерів громади буде збільшено втричі

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“Ми плануємо втричі збільшити наступного року кількість офіцерів громади і довести до 2 тисяч поліцейських. Нашою метою є, щоб в кожній територіальній громаді був відповідний поліцейський офіцер громади. Де великі громади, такого офіцера має отримати кожен старостинський округ в перспективі”, - заявив міністр.

За словами Монастирського, ініціатива розроблена в межах проекту “Поліцейський офіцер громади”. Він додав, що за вимірами довіра до поліцейських офіцерів має бути понад 70%. Монастирський наголосив, що МВС ставить це основною метою роботи, яка наступного року має бути реалізована.

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Відзначимо, що поліцейські громади також є частиною Community Policing.

Довідка

Community Policing — це постійна взаємодія правоохоронців з населенням та місцевою владою заради підвищення рівня безпеки на місцях.