Количество полицейских офицеров общины будет увеличено втрое

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“Мы планируем втрое увеличить в следующем году количество офицеров общины и довести до 2 тысяч полицейских. Нашей целью является, чтобы в каждой территориальной общине был соответствующий полицейский офицер общины. Где большие общины, такого офицера должен получить каждый старостинский округ в перспективе”, - заявил министр.

По словам Монастырского, инициатива разработана в рамках проекта “Полицейский офицер общины”. Он добавил, что по замерам доверие к полицейским офицерам должно быть более 70%. Монастырский подчеркнул, что МВД ставит это основной целью работы, которая в следующем году должна быть реализована.

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Отметим, что полицейские общины также является частью Community Policing.

Справка

Community Policing — это постоянное взаимодействие правоохранителей с населением и местной властью ради повышения уровня безопасности на местах.