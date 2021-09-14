Монастирський заявив, що МВС вимагатиме у держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським

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Очільник МВС зазначив, що поліцейський офіцер громади — це проєкт, який 100% збільшує довіру громадян не тільки до поліції, а й загалом до держави. Але наголосив, що гострим залишається питання заробітної плати працівників поліції.

“Низька заробітна плата — один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. ЇЇ необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Це важливе питання безпеки та довіри громадян”, — сказав очільник МВС.

Денис Монастирський наголосив, що в загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч, з надбавками та виплатами за вислугу років. Для районних центрів, сільських громад — це мінімально можливо, але якщо це поліцейський офіцер громади, який відповідає за декілька сіл і населених пунктів, де він працює, — це не достатньо. У містах це фактично не витримує конкуренції.

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“Наразі народні депутати, які долучені до проєктів МВС, розуміють цінність і необхідність забезпечення безпеки країни. До них ми й будемо звертатись за підтримкою, щоб після внесення проєкту держбюджету, який Закон зобов’язує подати вже завтра до парламенту через пропозиції депутатських комітетів, фракцій, груп. Ми надамо пропозиції щодо вирівняння балансу середньої заробітної плати по регіонам. Це те, що зможе вирівняти та залишати на місцях кадри, які сьогодні працюють у Національні поліції”, — зазначив він.

Додамо

Своєю чергою голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що мінімальне грошове утримання у Національній поліції — 12 тисяч гривень, а середня заробітна плата — 13 тисяч гривень. Поліцейським офіцерам громади наразі виплачують до 14 тисяч гривень.

“Елементарний набір соціальних потреб, який зараз є у поліцейського, на нашу думку, не дотримується. Також проблемним залишається питання якості підбору персоналу на посади в Національній поліції. Ми стикаємося з проблемою — чи піде висококваліфікований спеціаліст, юрист, на службу в поліцію за таку зарплату? Це питання конкуренції”, — зазначив очільник Нацполіції.