Монастырский заявил, что МВД потребует в госбюджете повышение заработной платы полицейским

Детали

Глава МВД отметил, что полицейский офицер общины - это проект, который 100% увеличивает доверие граждан не только к полиции, но и вообще к государству. Но отметил, что острым остается вопрос заработной платы работников полиции.

"Низкая заработная плата - один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Его необходимо просматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас происходит. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан", - сказал глава МВД.

Денис Монастырский отметил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для районных центров, сельских общин - это минимально возможно, но если это полицейский офицер общины, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, - это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции.

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"Сейчас народные депутаты, которые приобщены к проектам МВД, понимают ценность и необходимость обеспечения безопасности страны. К ним мы и будем обращаться за поддержкой, чтобы после внесения проекта госбюджета, который Закон обязывает подать уже завтра в парламент через предложения депутатских комитетов, фракций, групп. Мы предоставим предложения по выравниванию баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции", - отметил он.

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В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что минимальное денежное содержание в Национальной полиции - 12 тыс. гривен, а средняя заработная плата - 13 тыс. гривен. Полицейским офицерам общины пока выплачивают до 14 тыс. гривен.

"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас есть у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается. Также проблемным остается вопрос качества подбора персонала на должности в Национальной полиции. Мы сталкиваемся с проблемой - пойдет ли высококвалифицированный специалист, юрист, на службу в полицию за такую зарплату? Этот вопрос конкуренции", - отметил глава Нацполиции.