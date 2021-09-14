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Монастырский заявил, что МВД потребует в госбюджете повышение заработной платы полицейским

Монастырский заявил, что МВД потребует в госбюджете повышение заработной платы полицейским

Киев  •  УНН

 • 46725 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. МВД потребует в госбюджете повышение заработной платы полицейским. Об этом сегодня, 14 сентября, сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время вручения полицейским офицерам общин 86 новых служебных автомобилей, передает УНН.

Детали

Глава МВД отметил, что полицейский офицер общины - это проект, который 100% увеличивает доверие граждан не только к полиции, но и вообще к государству. Но отметил, что острым остается вопрос заработной платы работников полиции.

"Низкая заработная плата - один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Его необходимо просматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас происходит. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан", - сказал глава МВД.

Денис Монастырский отметил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для районных центров, сельских общин - это минимально возможно, но если это полицейский офицер общины, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, - это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции.

Цитата

"Сейчас народные депутаты, которые приобщены к проектам МВД, понимают ценность и необходимость обеспечения безопасности страны. К ним мы и будем обращаться за поддержкой, чтобы после внесения проекта госбюджета, который Закон обязывает подать уже завтра в парламент через предложения депутатских комитетов, фракций, групп. Мы предоставим предложения по выравниванию баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции", - отметил он.

Добавим

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что минимальное денежное содержание в Национальной полиции - 12 тыс. гривен, а средняя заработная плата - 13 тыс. гривен. Полицейским офицерам общины пока выплачивают до 14 тыс. гривен.

"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас есть у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается. Также проблемным остается вопрос качества подбора персонала на должности в Национальной полиции. Мы сталкиваемся с проблемой - пойдет ли высококвалифицированный специалист, юрист, на службу в полицию за такую зарплату? Этот вопрос конкуренции", - отметил глава Нацполиции.

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