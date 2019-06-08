Полиция расследует как теракт факт подрыва двух трактористов в Луганской области

"По данному факту следователями Попасняньського отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" УК Украины", - сообщила Погукай.

Напомним, в поле, вблизи с. Новозвановка Попаснянского района во время выполнения полевых работ на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор.

В результате взрыва 26-летний водитель и 48-летний пассажир трактора получили осколочные ранения. Мужчин госпитализировали в больницу.