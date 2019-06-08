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Поліція розслідує як теракт факт підриву двох трактористів на Луганщині

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КИЇВ. 8 червня. УНН. За фактом підриву двох трактористів у Луганській області поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 258 “Терористичний акт” КК України. Про це речник регіонального управління Нацполіції Тетяна Погукай написала у своєму Facebook, передає УНН.

“За вказаним фактом слідчими Попасняньського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 „Терористичний акт“ КК України”, — повідомила Погукай.

Нагадаємо, в полі, поблизу с. Новозванівка Попаснянського району під час виконання польових робіт на невстановленому вибуховому пристрої підірвався трактор.

Внаслідок вибуху 26-річний водій та 48-річний пасажир трактору отримали осколкові поранення. Чоловіків госпіталізовано до лікарні.

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