На Луганщині від вибухівки постраждали двоє трактористів, які працювали у полі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У районі міста Попасна, що на Луганщині, під час проведення сільськогосподарських робіт на вибуховому пристрої підірвалися двоє трактористів. Про це повідомляє УНН із посиланням на заступника голови Луганської ОДА Юрія Клименко у Facebook.
“Буквально кілька годин тому трактористи, які працювали в полі між містом Попасна і селом Новозванівка, підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі хлопці, жителі села Троїцьке 1993 і 1971 р.н., отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У одного з них ще і контузія”, — написав Клименко.
Він додав, що трактористи були госпіталізовані: “Зараз вони перебувають в хірургічному відділенні Попаснянської ЦРЛ та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я хлопців задовільний”.
Клименко нагадав, що за період бойових дій на сході України у результаті підривів загинули близько 300 цивільних осіб, ще 600 — отримали поранення. Серед постраждалих — 125 дітей, з яких 27 загинули.
“За оцінками експертів, щоб очистити Донбас від вибухонебезпечних предметів знадобиться 20 років.
Тож, сподіваюсь, що механізм гуманітарного розмінування, прописаний в законі „Про протимінну діяльність“, запрацює найближчим часом”, — резюмував він.
Раніше Клименко повідомляв, що Кремль перекидає до українського кордону установки для посилення кібератак.