На Луганщині від вибухівки постраждали двоє трактористів, які працювали у полі

КИЇВ. 8 березня. УНН. У районі міста Попасна, що на Луганщині, під час проведення сільськогосподарських робіт на вибуховому пристрої підірвалися двоє трактористів. Про це повідомляє УНН із посиланням на заступника голови Луганської ОДА Юрія Клименко у Facebook.