Кремль перекидає до українського кордону установки для посилення кібератак - заступник Луганської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Керівництву Луганської ОДА надійшла інформація, що Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення чергового акту гібридної агресії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, передає УНН.
“Найстрашніше у гібридній агресії — застосування надсучасних інформаційних технологій як для маніпулювання свідомістю, так і для розбалансування державних комунікативних систем. Хто володіє інформацією — той володіє світом. Думаю, на нас чекає серія кібератак. Адже з Москви до нас вирушила система виявлення та попередження комп’ютерних атак “СОПКА”, — заявив заступник голови Луганської ОДА.
За словами Клименко, у місті Дмитрів Курської області помічений антенний пост системи “СОПКА” проїздом у бік України.
“Якщо вони можуть попереджати комп’ютерні атаки, то вони ж можуть їх і генерувати. Тож ставимо надійні антивіруси та чекаємо на “дружні привіти”, — зазначив Клименко.
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Як повідомляв УНН, Норвегія заявила, що має електронні докази втручання Росії у роботу системи глобального позиціонування (GPS) протягом навчань НАТО восени 2018 року і вимагає пояснень від Росії.