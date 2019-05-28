Кремль перебрасывает к украинской границе установки для усиления кибератак - заместитель Луганской ОГА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 11703 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 36081 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 55895 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71685 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110707 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137131 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144516 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кремль перебрасывает к украинской границе установки для усиления кибератак - заместитель Луганской ОГА

Кремль перебрасывает к украинской границе установки для усиления кибератак - заместитель Луганской ОГА

Киев  •  УНН

 • 22188 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Руководству Луганской ОГА поступила информация, что Россия транспортирует к украинской границе новые установки для осуществления очередного акта гибридной агрессии. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, передает УНН.

“Самое страшное в гибридной агрессии — применение самых современных информационных технологий как для манипулирования сознанием, так и для разбалансировки государственных коммуникативных систем. Кто владеет информацией — тот владеет миром. Думаю, нас ждет серия кибератак. Ведь из Москвы к нам отправилась система обнаружения и предупреждения компьютерных атак “СОПКА”, — заявил заместитель председателя Луганской ОГА.

По словам Клименко, в городе Дмитров Курской области замечен антенный пост системы “СОПКА” проездом в сторону Украины.

“Если они могут предупреждать компьютерные атаки, то они же могут их и генерировать. Поэтому ставим надежные антивирусы и ждем “дружественные приветствия”, — отметил Клименко.

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Как сообщал УНН, Норвегия заявила, что имеет электронные доказательства вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) в течение учений НАТО осенью 2018 года и требует объяснений от России.

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