В Луганской области от взрывчатки пострадали двое трактористов во время работы в поле
Киев • УНН
КИЕВ. восьмое марта. УНН. В районе города Попасная в Луганской области, во время проведения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве подорвались двое трактористов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя председателя Луганской ОГА Юрия Клименко в Facebook.
“Трактористы, которые работали в поле между городом Попасная и деревней Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия”, — написал Клименко.
Он добавил, что трактористы были госпитализированы: “Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное”.
Клименко напомнил, что за период боевых действий на востоке Украины в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 — получили ранения. Среди пострадавших — 125 детей, из которых 27 погибли.
“По оценкам экспертов, чтобы очистить Донбасс от взрывоопасных предметов понадобится 20 лет.
Поэтому, надеюсь, что механизм гуманитарного разминирования, прописан в законе „О противоминную деятельность“, заработает в ближайшее время”, — резюмировал он.
Ранее Клименко сообщал, что Кремль перебрасывает в украинской границы установки для усиления кибератак.