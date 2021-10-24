Полиция расследует избиение хасида в Умани
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Полиция открыла производство из-за избиения хасида в Умани. На мужчину напали двое неизвестных, которые сразу убежали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черкасской области.
Цитата
“Нападение на хасида совершили двое неизвестных, которые сразу скрылись с места происшествия”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что инцидент произошел 23 октября на улице Пушкина.
“Как рассказал пострадавший, поздно вечером на него напали двое молодых людей. После совершенного нападавшие сразу скрылись с места происшествия”, — отмечается в сообщении.
В полиции отметили, что 38-летний израильтянин получил легкие телесные повреждения. От госпитализации он отказался.
“По данному факту сектором дознания Уманского районного управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Дополнение
“Объединенная еврейская община Украины” сообщала, что вечером 23 октября в районе могилы Раби Нахмана возле дома № 10 на улице Пушкинской совершено нападение на Брацлавского хасида, имеющего разрешение на постоянное проживание в Украине.
Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области в ДТП попали 13 паломников-хасидов, один из них погиб.